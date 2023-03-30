أسماء المصابين فى انقلاب ميكروباص القنطرة على طريق الإسماعيلية بورسعيد

الإسماعيلية- صبرى غانم

ينشر "اليوم السابع"، اسماء المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص القنطرة غرب على طريق الإسماعيلية بورسعيد، وأصيب 13 شخصا، بإصابات مختلفة بالجسد مابين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية بورسعيد أمام مدخل قرية أبو خليفة بالقنطرة غرب ساعة الافطار وتم نقل المصابين الى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية ، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث انقلاب ميكروباص أمام مدخل قرية أبو خليفة على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا تامر مرسي شعبان 55 عامًا ومقيم في القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عماد حمدي محمد 37 عامًا ومقيم في طوخ قليوبية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سيد حامد سيد 35 عامًا ومقيم في طوخ، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مردة ناصر موسى 30 عامًا ومقيمة في المرج، ومصابة باشتباه كسر بالترقوة اليمنى، ومنه الله طارق احمد 21 عامًا ومقيمة في مدينه نصر، وسحجة بالجبهة، زياد عماد جمال 10 أعوام ومقيم في المرج، ومصاب بكدمة في الجبهة، آدم عماد جمال 6 أعوام، ومقيم في المرج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، روماني صبري صبري 27 عامًا ومقيم في القنطرة غرب، ومصاب بكسر مضاعف بالذراع الأيسر، وكسر بالترقوة اليسرى.

وتم نقلهم لمستشفى طوارئ أبو خليفة -التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، فيما رفض 5 أشخاص النقل للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.