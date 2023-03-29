القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة فايد فى كشف ملابسات واقعة العثور علي جثة سائق توك توك، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة واستعادة المسروقات.

كان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب ملقاة فى ارض زراعية بالقرب من مرور فايد بمحافظة الإسماعيلية.

بالتزامن مع العثور ورد لمركز فايد بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد الأشخاص بغياب نجله "سائق توك توك كائن بدائرة المركز" عقب خروجه من منزله.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء مدير مباحث الإسماعيلية ضم ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط مباحث مركز شرطة فايد.

أوكل لفريق البحث الوصول لهوية الجثة المعثور عليها وكشف ظروف وملابسات الواقعة والقبض على مرتكبيها، توصلت تحريات فريق البحث ان الجثة لشاب سائق توك توك مبلغ بغيابه.

كما توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء واقعة غياب المذكور "شخصان - مقيمان بدائرة مركز فايد".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين أمكن ضبطهما، وبمواجهتها قررا باستدراج المجني عليه بقصد سرقة التوك توك الخاص به عن طريق الاتصال به، وطلبوا توصيلهما وتصفية حساب بينهما وبين المجني عليه، ولدى وصول المجني عليه لتوصيلهم قاما بالتعدي عليه بالضرب وخنقه، واستوليا منه على مبلغ مالي كان بحوزته، ثم قاما بإخفاء الجثة بدفنها بمزرعة مانجو محل الواقعة وبعدها قاما بالاستيلاء على المركبة وقاموا ببيعها لاخر ، وأرشدوا عن مكان بيعها.

تحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.