أسعار النفط تسجل 78.53 دولار لبرنت و73.28 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعارالنفط اليوم الخميس 78.53 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.28 دولار.

وقال مصدران مطلعان، الأربعاء، إن إنتاج روسيا من النفط انخفض بنحو 300 ألف برميل يومياً في الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس الجاري، وذلك ضمن خطة موسكو لخفض إنتاجها لمواجهة العقوبات الغربية التي فرضت عليها جرّاء العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وبحسب رويترز نقلا عن مصادر، فإن إنتاج روسيا من النفط الخام باستثناء مكثفات الغاز، بلغ نحو 9.78 مليون برميل يومياً في هذه الفترة، انخفاضاً من نحو 10.07 مليون برميل يومياً في فبراير الماضي.

وتستهدف روسيا خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يومياً، أو نحو 5%، إلى 9.5 مليون برميل يومياً في المتوسط حتى يونيو المقبل.

وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، بدء إنتاج الغاز من حقل عكاز في محافظة الأنبار غربي البلاد بمعدل 60 مليون قدم مكعب يوميا.

وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني أعلن عن بدء عمليات استثمار الغاز من حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار بمعدل 60 مقمق "مليون قدم مكعب قياسي في اليوم".

وأضاف: "جاء ذلك في برقية رفعها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني إلى السيد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني قال فيها، إن الجهد الوطني المتمثل في شركة نفط الوسط والجهات الساندة تمكن من استثمار الغاز الحر من أربع آبار في حقل عكاز الغازي، وضخ هذه الكميات لتشغيل محطة كهرباء عكاز الغازية لتوليد (90-95) ميجاواط".

وأشار عبد الغني، وفقا للبيان، إلى "قيام شركة المشاريع النفطية بتنفيذ مد أنبوب بطول 30 كيلومتراً لنقل الغاز الى محطة كهرباء عكاز الغازية"، مبينا "أهمية هذا الإنجاز الذي تحقق بالجهد الوطني وبالإمكانيات المتاحة، والذي يأتي انسجاماً مع خطط الوزارة والبرنامج الحكومي".