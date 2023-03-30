أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 30-3-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 30-3-2023.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر مارس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.049 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 410.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.3 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.45%، والعرب على 7.38%، واستحوذت المؤسسات على 29.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.2 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، 104.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.3 مليون جنيه، 97.7 مليون جنيه، 35 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 16418 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2782 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 19546 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 6766 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2807 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 4232 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3353 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1288 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.05%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 13.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.14%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 39.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.04%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 3.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.36%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 2.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.27%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 25.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.63%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 4.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.35%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 2.021 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.16%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.65%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 20.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.19%.