ندوة تثقيفية بأهمية القضية السكانية لأهالى قرية الشهيد فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

نظمت وحدة السكان بمحافظة أسوان، بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ندوة توعوية وتثقيفية مفتوحة مع أهالى قرية الشهيد بقروى الكلح شرق، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان، ورانيا يحيى رئيس الوحدة بالمحافظة ، بالإضافة إلى مسئولى الجهات التنفيذية.

وذلك فى إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، والجهات المعنية لتفعيل دور الإستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وتم خلال الندوة التوعوية، استعراض عدد من المطالب الجماهيرية والمشاكل اليومية التى يعانى منها أهالى القرية منها مشكلة النمل الأبيض، والمطالبة بمركز خدمات للتعليم الفني وغيرها من الاحتياجات التى شهدت خلال الفترة الأخيرة حلول جذرية من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وأيضاً منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للمحافظة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه يوجد هناك تنسيق مستمر مع الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية ومدير برنامج تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية لعقد المزيد من الندوات التوعوية التثقيفية الهادفة لتوضيح دور اللجان السكانية بمختلف المراكز والمدن، لافتة إلى أن ذلك يهدف للتوعية بالقضية السكانية وأبعادها والتى تتلخص فى النمو السكانى والخصائص والتوزيع والفجوات السكانية ، بجانب التعريف بالحوكمة الحكومية التى تعتبر إطار مؤسسى كامل وتشاركى قائم على الشفافية والوضوح، وكذا التعريف بالمؤشرات القياسية ونسبة التركيب النوعى والعمرى والتغيير السكانى.