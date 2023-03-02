ندوة عن العنف الأسرى بالمكتبة الثقافية بقرية النمسا. فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أقامت وحدة السكان الفرعية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، فعاليات ندوة عن العنف الأسري بالمكتبة الثقافية بالوحدة المحلية بالنمسا، بقيادة ياسر حلمى عباس رئيس القرية، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية لوحدات السكان بالمحافظات، ورجاء شوقي مديرة وحدة السكان بالأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان.

وخلال فعاليات الندوة، تحدث الشيخ أحمد الطيب سليم أبازيد رئيس قسم شئون القرآن بإدارة أوقاف النمسا، عن العنف الأسري ومدى تأثيره وسلبياته على الأسرة والمجتمع، كما تحدث أيضاً الشيخ حمادة محمد نصر أمام وخطيب بالأوقاف عن العنف ضد المرأة والأطفال، وتحدث أيضا أبو المكارم عبد الجليل عبد القادر مدير عام إدارة الأقصر التعليمية سابقاً، عن التربية السليمة للاطفال ونبذ العنف، بحضور كل موظفي المكتبة الثقافية بالنمسا، وحضور عادل دردير طة شيخ قرية النمسا، وياسر محمد علي أخصائي مكتبة مدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية.

وأقيمت فعاليات الندوة بحضور أكثر من 70 من الأهالى وطلبة المدارس، وقد قام طلبة المدرسة خلال الندوة بتقديم عرض مسرحي قصير عن العنف الأسري، شارك فى إعداده كل من الطالب أحمد ربيع والطالبتان روان السيد وسارة السيد، كما ألقت الطالبة زينب أسامة عبدالجليل شعراً عن العنف الأسري، مما لاقى استحسان جميع الحضور، وذلك تحت رعاية وحدة السكان بالأقصر، وبمشاركة مركز دندرة الثقافي والمكتبة الثقافية بالنمسا، ووحدة التضامن الإجتماعى بالنمسا وإدارة أوقاف النمسا، وبعض الطلبة والمدرسين من مدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية بالنمسا، بحضور أحمد يس حكومة مركز دندرة الثقافي، وعبدالله محمد أحمد مركز دندرة الثقافي، وعباس حسن مكي مركز دندرة الثقافي، وجارى إستكمال التوعية والندوات تحت رعاية وحدة السكان بالأقصر.



حضور ندوة عن العنف الأسري بالمكتبة الثقافية بقرية النمسا



ندوة عن العنف الأسري بالمكتبة الثقافية بقرية النمسا



وحدة السكان بالأقصر تنظم ندوة عن العنف الأسري بالنمسا



وحدة السكان بالأقصر تنظم ندوة عن العنف الأسري









