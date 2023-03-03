مصرع شاب وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بالفيوم

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أفراد عائلة واحدة بقرية السنباط بدائرة المركز، ووجود جثة وعدة مصابين.

وانتقلت من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، وتبينّ أنّ مشاجرة نشبت بين المجني عليه ونجل عمته، وأشقائهما بسبب لعب اللطفال، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، انتهت بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم الجامعي كما تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي، وتمكنت قوات الشرطة من فض المشاجرة، وضبط طرفيها، والأسلحة المستخدمة في المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.