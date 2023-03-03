اليوم السابع
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الجمعة، 03 مارس 2023 05:59 م
أكرم القصاص
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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بالفيوم

الجمعة، 03 مارس 2023 05:53 م
مصرع شاب وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بالفيوم إسعاف -أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين، فى مشاجرة نشبت بين أفراد عائلة واحدة بقرية الشنباط بمحافظة الفيوم، بسبب لعب الأطفال، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أفراد عائلة واحدة بقرية السنباط بدائرة المركز، ووجود جثة وعدة مصابين.
 
وانتقلت من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، وتبينّ أنّ مشاجرة نشبت بين المجني عليه ونجل عمته، وأشقائهما بسبب لعب اللطفال، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، انتهت بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين.
 
وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم الجامعي كما تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي، وتمكنت قوات الشرطة من فض المشاجرة، وضبط طرفيها، والأسلحة المستخدمة في المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


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