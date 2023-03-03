محافظ كفر الشيخ: تحرير 80 محضرا بحملات تموينية ولا تهاون مع محتكرى السلع

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي شدد على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من قوائم أسعار بيع السلع وتوفير السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، مؤكداً أن الحملات التي شهدتها المدن أسفرت عن تحرير 80 محضراً متنوعاً.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية علي الأسواق، وضبط الأسعار،وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات على الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة وضع الأسعار على السلع، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية، إضافة الحملات على المخابز.



جانب من الحملات التموينية بقلين



حملات على الاسواق ببلطيم



حملات على الاسواق بقلين