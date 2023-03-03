زفة بلدى لمدير مدرسة بعد بلوغه سن المعاش من أهالى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت قرية القواسم، التابعة لمركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، زفة لتكريم معوض عباس، مدير مدرسة القواسم للتعليم الأساسي، يستقل سيارة مكشوفة، لبلوغه السن القانونية للمعاش، في مشهد مهيب، وسط سعادة غامرة من أهالي القرية، والطلاب والمُعلمين وجميع العاملين في المدرسة.

وطافت الزفة شوارع القرية، عقب مرور مدير المدرسة من ممر شرفي للطلاب والطالبات من أمام المدرسة، رافعين لافتات الشكر وسط تصفيق حار، وإطلاق الزغاريد، كنوع من أنواع رد الجميل على ما قدمه خلال مشواره التدريسي والإداري، وتكريماً له على جهده خلال الأعوام الماضية في إدارة المدرسة.

وأكد معوض عباس، مدير مدرسة القواسم للتعليم الأساسي، أنه سعيد وفخور بطلابه وبأهالي، مشيراً أن ما حدث أكبر تكريم له في حياته، وسيظل في ذاكرته، وأنه بمثابة شهادة شكر وتقدير وعرفان من أهالي قرية القواسم، وطلاب المدرسة.

وأضاف عباس، لم يتخيل كل هذا الحب والتقدير من أهالي القرية، جزاء على اخلاصه وحبه للطلاب، وهذا هو الكنز والإرث الذي حصل عليه، مقدما الشكر والتقدير لكل أهالي القرية ، موجها الشكر للطلاب والمعلمين وكل هيئة التدريس بالمدرسة.

وأكد هيئة التدريس بالمدرسة، والطلاب، أن مدير المدرسة السابق معوض عباس، يتمتع بحُسن السمعة الطيبة والحُب من جميع أهالي قرية القواسم، بمركز سيدي سالم، وزملائه في العمل والطلاب، ومشهود له بالكفاءة والجدية والامتياز، معبرين عن حزنهم الشديد لبلوغ مدير المدرسة السن القانونية للمعاش، متمنين له دوام التوفيق والصحة والعافية في حياته المقبلة، مشيرين أنهم تعلموا منه العطاء بدون مقابل، والحرص على توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.



الاحتفالية بمدير مدرسة



جانب من الزفة



زفة لمدير مدرسة اعترافا بفضله



مدير المدرسة اثناء الاحتفال به