فصل التيار الكهربائى عن مناطق وقرى فوه ودسوق بكفر الشيخ لأعمال الصيانة غدا

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل الكهرباء عن عدد المناطق الواقعة بنطاق مركزي فوه ودسوق، غدا السبت، من الساعة 9 صباحا للساعة 2 عصراً،لاجراء أعمال الصيانة على أن يجرى إعادة التيار عقب الانتهاء من تلك الأعمال.

وتتأثر بعمليات فصل التيار بفوه قريه شمشيره، والصاوي، وراشد، وسنديون، ومركز الكلى بقرية سنديون، وتأثر بعمليات الفصل بدسوق، شارع ابراهيم المغربي، الادارة التعليمية، خلف قسم الشرطة، نقابة التطبيقيين، شارع الدلتا.

وكان كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعى فى العاصمة الإدارية الجديدة، واتخاذها قرار عودة العمل بالتوقيت الصيفى.

وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن تطبيق التوقيت الصيفى يوفر 10% من إجمالى استهلاكات الطاقة والكهرباء، فى ظل الارتفاع الكبير فى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، وفق دراسات.

وأضاف السفير نادر سعد، أن هذه الوفرة تُساهم فى تشغيل محطات الكهرباء؛ وهو أمر سيُساهم فى تخفيف الضغط على العملة الصعبة فى توريد براميل البترول، مشيرًا إلى أن توفير الغاز وتصديره إلى الخارج، أيضًا، سيوفر المورد الدولارى بشكل جيد.

وأوضح متحدث الوزراء، أن 40% من دول العالم تُطبق التوقيت الصيفي؛ ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى؛ لنفس هذا الغرض؛ وهو توفير الطاقة، لافتًا إلى أن هذا التوقيت يمتد في أوروبا وأمريكا إلى 7 أشهر؛ وهو قرار مدروس ولا يتم اتخاذه هباءً.

ولفت السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إلى أن بداية التطبيق سيكون يوم 28 أبريل؛ بعد انتهاء شهر رمضان بحوالى 5 أيام، وسنعود للتوقيت الشتوى فى الأٍبوع الأخير من أكتوبر.