رياضة كفر الشيخ تطلق برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء وفعاليات بقرى حياة كريمة

كفر الشيخ - محمد سليمان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية والمتنزهات الرياضية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بحديقة مركز دسوق، تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، بمشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع فى حى من الأحياء السكنية برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه الفعاليات تضمنت أنشطة رياضية مُختلفة، من "مشي، وجري، وتمرينات رياضية ، وممارسة رياضة "فى إطار اهتمام وزارة الشباب بتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان، ونشر ثقافة الرياضة للجميع، مؤكداً أن البرنامج يلقى نجاحا كبيرا ويقدمه مجموعة من المدربين المتخصصين، يقدم البرنامج بكفر الشيخ بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضه، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

وعلى جانب آخر، نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عدد من الفعاليات بقرى حياة كريمة، بمشاركة النشء والشباب بالقرى التى لا توجد بها منشآت رياضية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الفعاليات تقدم بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية تهدف إلى تمكين أبناء القرى المحرومة من الخدمات الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية وصول الرياضة لكافة فئات المجتمع ضمن أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة وقد بدأت القافلة الأولى بمركز شباب محلة .موسي التابع لإدارة شباب قلين.

كما أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يقدم الألعاب الجماعية مثل "كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة و بعض الألعاب الفردية مثل الكاراتيه و غيرها من الألعاب الشعبية الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة، ورفع مستوى اللياقة البدنية، تقام الفعاليات الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، وبإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازى ،مدير إدارة التنمية الرياضية وفريق عمل الإدارة.