"دستة بيض" تثير الضحك داخل محكمة أمريكية.. "ذا هيل" تكشف التفاصيل

كتبت نهال أبو السعود

موقف طريف تسبب فى إثارة الضحك داخل جدران محكمة أمريكية خلال محاكمة محامى شهير أدين بالسجن مدى الحياة بجريمة قتل زوجته وابنه عام 2021.

ووفقا لصحيفة ذا هيل، بعد إعفاء إحدى أعضاء هيئة المحلفين من محاكمة القتل المزدوج لمحامي ساوث كارولينا أليكس موردو ، قالت للقاضي المكلف كليفتون نيومان إنها تركت "اثنتي عشرة بيضة" في غرفة هيئة المحلفين بعد أن أخطرها بأنه تم عزلها من الهيئة بسبب مزاعم تفيد بأنها تحدثت عن المحاكمة خارج قاعة المحكمة.

وسأل نيومان عضوة هيئة المحلفين التي تم عزلها عما إذا كان لديها أي متعلقات متبقية في غرفة المحلفين، وردت بأنها تركت دستة من البيض - مع حقيبة يد وزجاجة ماء - في غرفة المحلفين ، مما آثار الضحك من قاعة المحكمة.

وبعد أن قالت إنها تريد أخذ البيض ، طلبت نيومان ، بنظرة مرتبكة قليلاً ، من أحد أعضاء فريق المحكمة الذهاب لاستعادة متعلقاتها، بما في ذلك البيض.

وقال القاضي نيومان ساخرا تعليقا علي ما حدث: "نحصل على الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام ، ولكننا الآن نحصل على 12 بيضة".

ووفقا للتقرير، أعلن نيومان عن إعفاء المحلف من هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصًا يوم الخميس مع استئناف المحاكمة ، قائلاً إن أحد أفراد الجمهور أرسل خطابًا إلى المحكمة يكشف أن المحلف أجرى "محادثات غير لائقة" تناقش القضية خارج قاعة المحكمة.

وقال القاضي: "على الرغم من أنه لا يبدو أن المحادثات كانت مستفيضة إلى هذا الحد ، إلا أنها تضمنت عرض المحلف رأيها بشأن الأدلة التي تم تلقيها حتى تلك المرحلة من المحاكمة"، وأضاف انه تم استبدال المحلف بمحلف آخر "للحفاظ على نزاهة العملية والإنصاف لجميع الأطراف المعنية".

وقدم فريق الدفاع عن موردو مرافعاتهم الختامية للقضية صباح الخميس، خلال المرافعات الختامية للمدعي العام ، كريتون ووترز ، اتهم المحامي بقتل زوجته وابنه في عام 2021 لكسب الوقت بسبب جرائم مالية مزعومة كان من المقرر الكشف عنها.

وقضت المحكمة بإدانة اليكس موردو بالسجن مدي الحياة بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، وبثها تلفزيونيا، فيما وصفته شبكة "سى إن إن" الأمريكية بأنها المزاعم الأخطر والأقسى التى تواجه محامى ساوث كارولينا السابق الذى يواجه أيضا سلسلة من الاتهامات الأخرى.