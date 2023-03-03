إدانة محام أمريكى شهير بقتل ابنه وزوجته فى ساوث كارولينا

كتبت ريم عبد الحميد

قضت هيئة محلفين أمريكية بإدانة محامى شهير فى الولايات المتحدة بقتل ابنه وزوجته فى عام 2021، وذلك بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، وبثها تلفزيونيا، فيما وصفته شبكة "سى إن إن" الأمريكية بأنها المزاعم الأخطر والأقسى التى تواجه محامى ساوث كارولينا السابق الذى يواجه أيضا سلسلة من الاتهامات الأخرى.

وأوضحت "سى إن إن أن أليكس موردو البالغ من العمر 54 عاما سليل عائلة بارزة ومرموقة من المحامين، أدين أيضا باتهامين يتعلقان بحيازة سلاح خلال ارتكاب جريمة عنيفة بقتل زوجته مارجريت "ماجى" مردو، وابنه بول مردو فى 7 يونيو 2021.

وكان المدعون قد أشاروا الأسبوع الماضى إلى أنهم سيسعون إلى إصدار حكم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية العفو عن جرائم القتل، مما أبعده عن عقوبة الإعدام. ومن المقرر أن يصدر القاضى كليفتون نيومان حكمه مساء الجمعة.

وظل وجه موردو صامدا أثناء نطلق الحكم، بينما كان نجله الباقى على قيد باستر موردو يمسح دموعه، وبدا الأب يقول لنجله "أحبك" بينما كان مقيدا.

وقال محللون قانونيون إن السرعة التى خلص بها المحلفون أن موردو مدانا كانت مذهلة. وقال المحلل القانونى ميستى ماريس إنه كان مصدوما من سرعة صدور الحكم، فمع كل الشهود - 70 شاهدا فى ثلاثة أسابيع-كان هناك الكثير ليتم تحليله.

وصدر الحكم بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع شهدت أكاذيب من المدعى عليه والكشف عن ارتكاب مخالفات مالية واسعة. وفى وقت سابق الخميس، قدم فريق الدفاع عن موردو مرافعتهم الختامية التى قالوا فيه إن إنفاذ القانون كان سريعا للغاية فى اعتبار موكلهم المشتبه به الرئيسى فى عمليات القتل التى تم ارتكابها فى منزل العائلة مترامى الأطراف فى في آيلندتون بولاية ساوث كارولينا.