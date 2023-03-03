جهاز شئون البيئة بالدقهلية ينفذ أعمال الخطة الثانية لإزالة مكامير الفحم المخالفة

الدقهلية: شريف الديب

تعد مكامير الفحم من أكبر العوامل فى تلوث البيئة داخل محافظة الدقهليه. نظرا لانتشار تلك المكامير فى العديد من المراكز المختلفة بالمحافظة ، بالإضافة إلى أن مازالت طريقة عمل تلك المكامير بالشكل البدائي الذي يؤدى إلى زيادة فى نسبة ثاني أكسيد الكربون فى الجو ، وهو ما يزيد من عملية تلوث الجو، حيث إن صناعة الفحم تشكل خطر كبير على حياة المواطنين والعاملين به أيضا، والمكمور عبارة عن عدد من الحفر بمساحة حوالى 4×4 متر وبعمق مترين ويطلق على تلك الحفرة "مكمورة"، ويتم وضع كل نوع من الأخشاب على حدة على حسب نوعه، ويتم إشعال النار فيه وتستمر عمليات الحرق لمدة 40 يومًا أو أكثر حتي تتم عملية التحليل، ويتحول الخشب إلى فحم وبعدها يتم جمعه ورصه فى شكائر استعدادًا لبيعه، وخلال تلك الفترة تستمر عملية خروج دخان، وهو ما دفع الادارة المركزية لاقليم شرق الدلتا بالمنصورة، بوضع خطة للحد من تلوث الهواء والحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد الدكتور ماجد محمد السيد، رئيس الادارة المركزية لاقليم شرق الدلتا بالمنصورة، لـ( اليوم السابع ) أن جهاز شئون البيئة ينفذ حملات مشتركه مكثفة خلال تلك الفترة على مكامير الفحم العشوائيه بجميع مراكز المحافظة والمناطق التى تعمل بشكل مخالف ، وذلك الارتقاء بالوضع البيئي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية 2030 م،

و يأتي ذلك بالاشتراك مع مديرية الزراعه بالدقهليه، متمثلة في الادارات الزراعية، وحمايه الاراضي بالدقهلية، و ادارة البيئه بديوان عام محافظة الدقهلية، ورؤساء مجالس المدن، وادارات البيئة بالمراكز، ورؤساءالوحدات المحلية ومديرية الري بالدقهليه، ومديريه الامن بالدقهليه، و مأموري مراكز الشرطة بقواتهم وشرطه البيئه والمسطحات المائيه، وقد اسفرت تلك الحمله عن إزالة 216 مكمورة فحم مخالفة تبين خلالها زيادة الانبعاثات الناتجة من عمليه الحرق المخالف دون اتباع التعليمات والأسلوب الجديد فى تقليل تلك الأدخنة الضارة بالصحة.

هذا وقد أوضح رئيس الإدارة المركزية، أن الحملات التي تم تنفيذها كشفت على إقامة عدد من المكامير علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة وجسور الترع والمصارف بالمخالفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، واسترداد تلك الأراضي لصالح الدولة

وأشار إلى أن مساحة المكمورة الواحدة من 100 إلى 120 متر مربع

وفى مركز أجا تم إزالة 58 مكمورة من إجمالى 76 مكمورة، واستمرار التنسيق مع الأمن لتنفيذ باقى الإزالات

وفى مركز ميت غمر تم إزالة مكامير منها 37 مكمورة من إجمالى 58 مكمورة، والباقى متوقف عن العمل

وفر مركز السنبلاوين تم إزالة 28 مكمورة بإجمالى مساحة 100 قيراط تقريبا من 30 مكمورة

وفى مركز المنصورة تم إزالة 5 مكمورة من أصل 6 مكامير

وفى مركز بلقاس تم إزالة 88 مكمورة وهي جميع المكامير المتواجدة بالمركز

يذكر أن محافظه الدقهلية تحتوي على 258 مكمورة 6 في مركز المنصورة، و76 في مركز أجا، و58 بمركز فى مركز ميت غمر، و30 فى مركز السنبلاوين، و88 فى مركز بلقاس

كما أوضح الدكتور ماجد السيد، أن إدارة التوعية و الإعلام والتدريب بجهاز شئون البيئة بالمنصورة، بدات تدريبا لفريق الجوالة من الجنسين بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، لرفع الوعى بالمخلفات الإلكترونية، والتخلص الأمن منها بتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائرى، بالإضافة إلى ورش عمل و مادة علمية و مطويات وأفلام عن إعادة التدوير و برنامج E tadweer .

تناول التدريب مفهوم المخلفات الإلكترونية، وانواع المخلفات الإلكترونية ومخاطر المخلفات الإلكترونية، علي صحة الإنسان وأسباب تلك المشكلة التي أصبحت تؤرق جميع الدول ودور إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في تحقيق التنمية المستدامة كماتناولت ورش العمل الفرق بين الاقتصادالدائري والاقتصادالخطي وفوائداعادةالتدوير علي الاقتصاد والموارد الطبيعية والمعادن وعلاقةالاقتصادالدائري بتغير المناخ ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 وماقامت به الدولة من خلال وزارةالبيئة في مجال التخلص الآمن للمخلفات الإلكترونية.

ويستمر التدريب لمدة شهر الجوالة بمراكز الشباب، ويشارك التدريب كل من الدكتور ياسر محمد الجمل مديرادارةالاعلام والتوعية والتدريب بجهازشئون البيئة.



إزالة مكاكير الفحم (1)



إزالة مكاكير الفحم (2)



إزالة مكاكير الفحم (3)



إزالة مكاكير الفحم (4)



إزالة مكاكير الفحم (5)



إزالة مكاكير الفحم (6)



جانب من الحدث (1)



جانب من الحدث (2)



جانب من الحدث (3)



جانب من الحدث (4)



جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (2)



جانب من الحملات (3)



جانب من الحملات (4)



جانب من الحملات (5)



جانب من الحملات (6)



جانب من الحملات (7)



جانب من الحملات (8)



حملات الإزالة (1)



حملات الإزالة (2)



حملات الإزالة (3)



حملات الإزالة (4)



حملات الإزالة (5)



مكامير الفحم (1)



مكامير الفحم (2)



مكامير الفحم (3)



مكامير الفحم (4)



