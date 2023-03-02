فرحة فى قرية العركى بقنا بعد انتهاء أعمال عشرات المشروعات ضمن "حياة كريمة".. الانتهاء من إنشاء مركز طبى ونقطة إسعاف وتبطين ترعة القرية بطول 6 كيلو متر ورصف الطرق.. وافتتاح مدرسة بتكلفة 4.9 مليون جنيه.. صور

قنا صابر سعيد

زينت مشروعات حياة كريمة القرية التى تتواجد فى أطراف مركز فرشوط شمال محافظة قنا، لترسم البسمة على وجوه الأهالى وتكتمل الفرحة بالانتهاء من المشروعات المقترحة والتى بدأت المبادرة الرئاسية العمل فيها خلال المرحلة الثانية من أعمالها فى محافظة قنا، فمشروعات عديدة فى مجال الصحة والتعليم ورصف الطرق والتبطين وإعادة تأهيل منازل وكذلك فى مجال التضامن الاجتماعى والمجمعات الحكومية انتهت على يد "حياة كريمة" فى تلك القرية لتحوى عشرات المشروعات التى يستفيد منها الآلاف.

وأنشأت مبادرة حياة كريمة فى القرية نقطة إسعاف العركى التى تتكون من مبنى من طابق واحد على مساحة 200 م2 وتحتوى على "سكن للطاقم الطبى، غرفة مولد، غرفة تحكم، جراجين لسيارات الإسعاف، ومركز طبى العركى والذى يتكون من 3 طوابق على مساحة 990 م2 ويحتوى على "عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعاف أولية، صيدلية، معمل دم وطفيليات، تثقيف صحى، سكن للطاقم الطبى "، بالإضافة إلى مركز تأهيل العركى والذى يتكون من طابقين على مساحة 842 م2 ويحتوى على "مكتب تأهيل، حضانة، صالة ألعاب رياضية، غرفة علاج طبيعى للكبار، دعم أسرى، تخاطب"، وستساهم فى تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصة أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأنهت المبادرة الرئاسية أعمال رصف طريق العركى بطول كيلو و200 متر وعرض 8 أمتار طبقا المواصفات القياسية والفنية لأعمال الرصف، بهدف التيسير على حركة المواطنين، وأعمال تبطين ترعة العركى بطول 6 كيلو و500 متر بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون ضمن أعمال التبطين والتدبيش التى تجرى لعدد من الترع بمركز فرشوط، ويجرى تبطين 128 ترعة ومصرف بمختلف قرى المحافظة تخدم مساحة 123 ألفا و643 فدانا، بإجمالى أطوال 540 كم بتكلفة مالية تصل إلى مليار و876 مليون جنيه، كما أنه تم تبطين 310 كم بنسبة 55% من إجمالى المستهدف.

وافتتحت حياة كريمة ملحق بمدرسة للتعليم الأساسى فضلا عن إجراء أعمال الصيانة لعدد 5 مبانى أخرى ملحقة ليصل إجمالى عدد الفصول إلى 22 فصلا دراسيا وتبلغ مساحة الموقع العام للمدرسة 4097 م2 بتكلفة إجمالية 4 ملايين و930 ألف جنيه، ليصل إجمالى عدد المدارس التى تم إنشائها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز فرشوط 8 مدارس تضم 82 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية 33 مليونا و120 ألف جنيه، بينما بلغ عدد المدارس التى تم تطويرها ورفع كفاءتها 7 مدارس تضم 107 فصول دراسية بتكلفة إجمالية 11 مليونا و520 ألف جنيه.



افتتاح مدرسة بقرية العركي



الوحدة الاجتماعية بفرشوط



مركز طب الأسرة بالعركي



مركز طب الأسرة



مشروعات بمركز فرشوط