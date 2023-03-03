اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بعد انقطاع الكهرباء عن 20 مليون شخص..

الأرجنتين تطالب بالتحقيق مع مسئولى حريق محطة كهربائية.. فيديو

الجمعة، 03 مارس 2023 10:18 ص
الأرجنتين تطالب بالتحقيق مع مسئولى حريق محطة كهربائية.. فيديو انقطاع الكهرباء فى الارجنتين بسبب حريق محطة كهربائية
فاطمة شوقى

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بدأ الحكومة الأرجنتينية التحقيق حول اندلاع حريق بمحطة محطة "أتوتشا" الكهربائية، والتي خلفت أكثر من 20 مليون شخص بدون كهرباء، وفقا لصحيفة "الناثيونال" الأرجنتينية .

وطلب وزير الاقتصاد ، سيرجيو ماسا ، من العدالة "التحقيق مع المسؤولين عن حريق الكابلات ذات الجهد العالى ومقاضاتهم واعتقالهم عند الاقتضاء ، حيث أن هذا الحريق أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي ترك جزءًا كبيرًا من البلاد دون إضاءة في الوقت الذى تمر به البلاد بموجة حارة .

انقطاع الكهرباء فى الارجنتين
انقطاع الكهرباء فى الارجنتين

 

في رسالة موجهة إلى القاضي الاتحادي أدريان جونزاليس شارفاي ، أشار ماسا إلى "الأحداث الخطيرة للغاية التي وقعت في يوم التاريخ والتي يمكن أن تندرج في إطار جريمة إطلاق النار والخراب" ، المشار إليها في المادة 186 من قانون العقوبات. .

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عقد اجتماع طارئ بين وزير الكهرباء سانتياجو يانوتى ، والسكرتير القانوني والإدارة لوزارة الاقتصاد ريكاردو كاسال ، وبعد ذلك تقرر طلب التحقيق في الحريق، الذى يشوبه اتهامات بانه حدث عمدا.

انقطاع الكهرباء بسبب حريق فى الارجنتين
انقطاع الكهرباء بسبب حريق فى الارجنتين

 

تسبب الانقطاع الهائل في الخدمة الكهربائية في إلغاء خدمات القطارات والمترو في مدينة بوينس آيرس ، بالإضافة إلى التأخير في محطتي إيزيزا وأيروبارك ، وهما الأكثر ازدحامًا في البلاد، وتم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائى في الأرجنتين بسبب أعطال في النظام الكهربائي، وتُرك حوالي 40٪ من إجمالي الطلب على الكهرباء في البلاد بدون كهرباء ، وهو ما يعادل أكثر من ستة ملايين منزل أو 20 مليون شخص.

 

 


الارجنتين

حريق الارجنتين

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