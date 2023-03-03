أعراض خفية تشير إلى انخفاض سكر الدم في الصباح

كتبت إيناس البنا

يستخدم جسمك سكر الدم ، المسمى الجلوكوز، كمصدر للطاقة للخلايا والأعضاء، وقد يحدث انخفاض نسبة السكر في الدم ، ويسمى أيضًا نقص السكر في الدم، عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الجلوكوز لاستخدامه في الطاقة.

قد يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من انخفاض في نسبة السكر في الدم في الصباح بسبب الإفراط في تناول الأنسولين طويل المفعول، والذي يُسمى أيضًا الأنسولين الخلفي والأنسولين الأساسي.

وفقا لموقع " healthline"، يمكن أن يعاني الأشخاص غير المصابين بالسكري أيضًا من انخفاض نسبة السكر في الدم، وهو ما يُعرف باسم نقص السكر في الدم غير السكري، يحدث هذا عادةً بسبب عوامل نمط الحياة، مثل النظام الغذائي وعادات ممارسة الرياضة.

يُعرَّف انخفاض نسبة السكر في الدم عادةً على أنه قراءة للجلوكوز أقل من 70 ملليجرام لكل ديسيلتر (مجم / ديسيلتر)، وتعتبر القراءات التي تقل عن 54 مجم / ديسيلتر أكثر أهمية وتشير إلى أنك قد تحتاج إلى علاج طبي فوري.

ما هي أعراض انخفاض سكر الدم في الصباح؟

إذا كان لديك انخفاض في نسبة السكر في الدم في الصباح ، فقد تستيقظ مع بعض هذه الأعراض:

صداع

التعرق

فم جاف

الغثيان

الدوار

الدوخة

رعشة

الجوع

القلق

عدم وضوح الرؤية

خفقان ضربات القلب

إذا انخفض سكر الدم لديك إلى أقل من 54 مجم / ديسيلتر، فقد تكون لديك أعراض أكثر حدة، بما في ذلك:

إغماء

نوبات

غيبوبة

ما الذي يسبب انخفاض سكر الدم في الصباح؟

تختلف أسباب انخفاض نسبة السكر في الدم في الصباح، فإذا كنت مصابًا بداء السكري، فمن المحتمل أن تحتاج إلى ضبط مستويات الأنسولين في الخلفية، تأكد من أنك على دراية بكيفية تأثير أي أدوية أخرى تتناولها على نسبة السكر في الدم، يمكن لطبيبك أن يساعدك في التأكد من أن جرعة الأنسولين وأي أدوية أخرى تتناولها تتلاءم بشكل جيد مع نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية.

إذا لم تكن مصابًا بداء السكري، فمن غير المرجح أن يحدث نقص السكر في الدم، ومع ذلك ، فإن بعض أسباب نقص السكر في الدم غير المرتبطة بالسكري تشمل ما يلي:

انخفاض نسبة السكر في الدم

الجوع المزمن

أمراض الكبد الحادة

بعض الأمراض التي تصيب البنكرياس

كيف أعالج انخفاض سكر الدم في الصباح؟



علاج انخفاض نسبة السكر في الدم بسيط إلى حد ما، فإذا استيقظت وأنت تعاني من أعراض نقص السكر في الدم ، فحاول تناول حوالي 15 جرامًا من الكربوهيدرات في أسرع وقت ممكن، تشمل الوجبات الخفيفة التي تقدم هذا ما يلي:

3 أقراص جلوكوز

1/2 كوب عصير فواكه غير خالي من السكر

1 ملعقة كبيرة عسل

نصف علبة صودا غير دايت

تأكد من عدم تناول الكثير من الطعام لعلاج انخفاض نسبة السكر في الدم ، حيث يمكن أن يكون لذلك تأثير معاكس ويجعل المستويات مرتفعة للغاية. انتظر 15 دقيقة بعد تناول الوجبة الخفيفة الأولى، إذا كنت لا تشعر بالتحسن ، فتناول 15 جرامًا أخرى من الكربوهيدرات، يساعد إقران الكربوهيدرات ببروتين ومصدر صحي للدهون ، مثل المكسرات أو البذور أو الجبن أو الحمص ، على إبقائك ممتلئًا ومنع حدوث انخفاض كبير آخر في نسبة السكر في الدم.

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فاعمل مع طبيبك لضبط مستويات الأنسولين باستخدام الأدوية، إذا لم تكن مصابًا بداء السكري، فاعمل مع طبيبك لمحاولة اكتشاف السبب الكامن وراء نقص السكر في الدم في الصباح.

كيف يمكنني منع انخفاض سكر الدم في الصباح؟

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فتأكد من فحص مستويات الجلوكوز لديك بانتظام ، خاصة قبل النوم، وإذا كان مستوى السكر في الدم ينخفض بانتظام أثناء النوم ، ففكر في استخدام جهاز مراقبة مستمر للجلوكوز، والذي ينبهك عندما ينخفض مستوى السكر في الدم بشدة أو يرتفع بشدة.

سواء كنت مصابًا بداء السكري أم لا، اتبع هذه النصائح لتجنب الاستيقاظ مع انخفاض نسبة السكر في الدم: