أضف 5 مشروبات لنظامك الغذائى للتحكم فى نسبة السكر بالدم

عادةً ما ينتج جسمك هرمون الأنسولين، الذي يمكّن خلاياك من استخدام سكر الدم الذي يتم تداوله، للتحكم في مستويات السكر في الدم نتيجة لذلك يعتبر الأنسولين أمرًا حاسمًا في التحكم في مستويات السكر في الدم، مع ذلك هناك عدد من الظروف التي يمكن أن تعيق السيطرة على نسبة السكر في الدم وتؤدي إلى ارتفاعه، وإليك بعض المشروبات التي ستساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".
أضف 5 مشروبات لنظامك الغذائى للتحكم فى نسبة السكر بالدمالسبت، 18 فبراير 2023 12:15 م
مرضى السكر
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