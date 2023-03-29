7 آثار جانبية لعدم ممارسة الرياضة.. منها زيادة الوزن

كتبت ايناس البنا

التمرين عنصر أساسي لنمط حياة صحي، له فوائد عديدة، بما في ذلك إدارة الوزن، وتحسين الحالة المزاجية ، وزيادة مستويات الطاقة، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. ومع ذلك ، وعدم ممارسة الرياضة لها عواقب وخيمة أيضًا، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحة الفرد ونوعية حياته.

الآثار الجانبية لعدم ممارسة الرياضة

وفقا لموقع "onlymyhealth" ، سنناقش بعض الآثار الجانبية المختلفة لعدم ممارسة الرياضة ، والمخاطر المرتبطة بنمط الحياة المستقرة ، وأهمية النشاط البدني للصحة العامة والرفاهية.

1. زيادة الوزن

من أهم الآثار الجانبية لعدم ممارسة الرياضة زيادة الوزن، عندما لا نحرك أجسامنا بشكل كافٍ ، نحرق سعرات حرارية أقل ، ويتم تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون، مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى السمنة ، مما يزيد من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان.

2. ضعف صحة القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يكون لعدم ممارسة الرياضة تأثير سلبي على صحة القلب والأوعية الدموية لدينا، يساعد النشاط البدني المنتظم على تقوية عضلة القلب وتحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم. بدون ممارسة الرياضة ، يمكن أن يصبح القلب والأوعية الدموية أضعف وأقل كفاءة ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

3. ضعف العظام والعضلات

تحتاج عظامنا وعضلاتنا إلى ممارسة الرياضة للبقاء قوية وصحية، بدون نشاط بدني منتظم ، يمكن أن تضعف هذه الأنسجة ، مما يجعلنا أكثر عرضة للإصابات والسقوط والكسور. هذا صحيح بشكل خاص مع تقدمنا ​​في العمر عندما تنخفض كثافة العظام بشكل طبيعي، يمكن أن تساعد التمارين في إبطاء هذه العملية والحفاظ على قوة العظام والعضلات.

4. الصحة العقلية

يمكن أن يكون لعدم ممارسة الرياضة تأثير سلبي على صحتنا العقلية. من المعروف أن التمرينات تطلق مادة الإندورفين، وهي مواد كيميائية طبيعية للجسم تساعد في تقليل التوتر والقلق والاكتئاب، بدون ممارسة الرياضة ، قد نكون أكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية هذه.

5. ضعف جودة النوم

يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم أيضًا إلى تحسين جودة النوم ، مما يساعدنا على النوم بشكل أسرع والبقاء نائمين لفترة أطول، بدون ممارسة الرياضة ، قد نواجه صعوبة في النوم ، مما قد يؤدي إلى التعب أثناء النهار والتهيج وصعوبة التركيز.

6. انخفاض الوظيفة المعرفية

كما تم ربط التمرين بتحسين الوظيفة الإدراكية وصحة الدماغ. أظهرت الدراسات أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يحسن الذاكرة والانتباه ومهارات اتخاذ القرار. بدون ممارسة الرياضة ، قد نشهد انخفاضًا في الوظيفة الإدراكية وزيادة خطر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

7. زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة

أخيرًا ، يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان، يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في تقليل مخاطر الإصابة بهذه الأمراض عن طريق تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب والحفاظ على وزن صحي.