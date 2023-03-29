اليوم السابع
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الأربعاء، 29 مارس 2023 06:25 م
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6 أطعمة تقلل رغبتك الشديدة فى تناول السكر والحلويات فى رمضان

الأربعاء، 29 مارس 2023 05:00 م
6 أطعمة تقلل رغبتك الشديدة فى تناول السكر والحلويات فى رمضان التوت
كتبت ايناس البنا

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قد تكون لديك رغبة شديدة في تناول الكثير من السكر خاصة خلال شهر رمضان، والذى قد يكون له الآثار الجانبية الضارة على الجسم، فيما يلى طرق للحد من تناول الكثير من السكر عن طريق التحول إلى هذه الوجبات الخفيفة الصحية، وفقا لموقع "healthline" .
 

التوت

طعمها حلو ، لكن محتواها العالي من الألياف يعني أنها منخفضة جدًا في السكر.
 

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة مغذية وحلوة ومشبعة للغاية.
 

الزبادي

الزبادي هو وجبة خفيفة صحية غنية بالبروتين والكالسيوم.


بذور الشيا

يتم تحميل بذور الشيا بالعديد من العناصر الغذائية ويمكن أيضًا تحويلها إلى حلويات لذيذة للمساعدة في الرغبة الشديدة في تناول السكر.
 

البلح

التمر هو الفاكهة المجففة لنخيل التمر. فهي مغذية للغاية وحلوة للغاية.
 

الرغبة الشديدة لتناول السكر

تناول الكثير من السكر

وجبات خفيفة خالية من السكر



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