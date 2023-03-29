اليوم السابع
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الأربعاء، 29 مارس 2023 06:05 م
أكرم القصاص
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500 جنيه مكافأة إجادة للعاملين بجامعة طنطا و350 جنيها للعمالة غير المنتظمة

الأربعاء، 29 مارس 2023 05:00 م
500 جنيه مكافأة إجادة للعاملين بجامعة طنطا و350 جنيها للعمالة غير المنتظمة مجلس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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وافق مجلس جامعة طنطا خلال انعقاده فى جلسته الدورية لشهر مارس اليوم الأربعاء، على صرف مكافأة إجادة بقيمة 500 جنيه للعمالة المنتظمة بإدارة الجامعة وجميع الكليات والوحدات والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمى العالمى وأفراد الأمن الإدارى والمنتدبين المتواجدين على رأس العمل.
 
كما وافق مجلس جامعة طنطا على صرف مكافأة قيمتها 350 جنيها للعمالة غير المنتظمة بمناسبة حصول الجامعة على 6 مراكز ضمن العشرة الأوائل بجوائز مصر للتميز الحكومى على مستوى الدولة فى دورتها الثالثة عن عام 2022، وكذلك اعتماد جميع كليات الجامعة للحصول على شهادتى الأيزو 21001/2018 و9001/2015 فى الإدارة وجودة التعليم.

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