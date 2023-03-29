500 جنيه مكافأة إجادة للعاملين بجامعة طنطا و350 جنيها للعمالة غير المنتظمة

الغربية عادل ضرة

وافق مجلس جامعة طنطا خلال انعقاده فى جلسته الدورية لشهر مارس اليوم الأربعاء، على صرف مكافأة إجادة بقيمة 500 جنيه للعمالة المنتظمة بإدارة الجامعة وجميع الكليات والوحدات والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمى العالمى وأفراد الأمن الإدارى والمنتدبين المتواجدين على رأس العمل.