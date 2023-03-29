5 أطعمة يجب إضافتها لمائدة الإفطار فى رمضان.. منها السبانخ

كتبت ميرفت رشاد

هناك مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية التي يجب تضمينها في وجبات الإفطار في شهر رمضان ، فهى تحتوى على العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم بعد فترة الصيام ، فكل ما عليك اختيار الوجبات الغنية بالألياف والفواكه والخضراوات، والبروتينات عالية الجودة للحفاظ على كتلة العضلات والكثير من السوائل للحفاظ على الترطيب، وإليك أهم خمسة أطعمة يجب إضافتها لمائدة إفطار رمضان، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

جبن

يعد تناول الجبن القريش أمرًا مثاليًا لأنه تم تخميره بالفعل ، مما يسهل عملية الهضم مع تقديم جرعة ممتازة من البروتين لإبقائك ممتلئًا وتقليل احتمالية تناول الحلويات والكعك قبل وجبتك التالية.

السمك الأبيض المقشر

اختر البروتينات التي يسهل هضمها مثل السمك الأبيض المقشر ، خاصة خلال شهر رمضان عندما تكون صائمًا لفترة طويلة، تعتبر اللحوم أو الدواجن مصدرًا كبيرًا للبروتين ولكن قد يكون من الصعب على الجسم هضمها إذا لم تأكلها منذ عدة ساعات.

المكسرات غير المملحة

المكسرات غنية بالمحتوى الغذائي والدهون الصحية والبروتينات من بين أشياء أخرى كثيرة، المكسرات هي واحدة من أفضل مصادر البروتين وهي طريقة رائعة للإفطار لأنها مصدر غني بالبروتين منخفض الكربوهيدرات.

خل التفاح

يعزز هذا المشروب الفائق الجديد الصحة العامة بعدة طرق ؛ إنه يوازن بين مستويات الأس الهيدروجيني القلوية ، وفي معظم الأوقات نكون أكثر حمضية من القلوية بسبب النظام الغذائي السيئ، كما أنه يقتل البكتيريا السيئة في الأمعاء ، لذا من الأفضل خلطها بكمية صغيرة من عصير التفاح.

سبانخ

عند الصيام ، قد تستنفد بعض العناصر الغذائية و الفيتامينات ، والسبانخ مليء بها: فيتامين أ ، ج ، ك 1 ، حمض الفوليك ، الحديد والكالسيوم، فيجب إضافتها لمائدة إفطارك لزيادة العناصر الغذائية والفيتامينات بطريقة صحية وطبيعية.