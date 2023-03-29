100 شاب وفتاة يوفرون 400 وجبة ساخنة للأسر المستحقة بقرية دمليج فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكثر من 100 شاب وفتاة بقرية دمليج التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، يعملون فى العمل التطوعى ليلا ونهارا من أجل تقديم المساعدات للأسرة المستحقة فى القرية، عن طريق التبرعات من أهالى القرية وتقديم كافة المساعدات ومنها توفير مايقرب 400وجبة يومية فى شهر رمضان سنويا، بالإضافة إلى مساعدات تجهيز الفتيات وغيرها من الخدمات المختلفة.

وقال إسلام سعيد الشقيدى، منسق الفريق مجموعة من الشباب بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إنهم مجموعة من الشباب ما يقرب من 100 شاب وفتاة نعمل فى صمت، لتقديم شتى الخدمات للمواطنين والأسرة المستحقة.

وأضاف إسلام، أن فكرة إنشاء الفريق تعود لما يقرب من 7سنوات على التقريب، وبدأت الفكرة وتم عرض الموضوع على أهالى القرية ولقيت قبولا كبيرا من معظم الأهالى.

وأشار الشقيدى، إلى أنه مدار 7 سنوات اعتاد متطوعو الفريق، أن تبدأ بشائر شهر رمضان المبارك معهم بتنفيذ مشروع إفطار صائم الخاص بتجهيز وجبات إفطار ساخنة لإفطار المحتاجين خاصة الأرامل والمطلقات وكبار السن غير القادرين على إعداد وجبة الإفطار لأنفسهم من قرية دمليج وكفر دمليج والهيشه التابعين لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

وتابع: "نقوم بطهى الطعام بمشاركة طباخ وأعضاء الجروب يوميا والوجبة هى عبارة ربع فرخة أو قطعة لحوم وأرز وخضار وحلوى ونبدأ التوزيع فى تمام الساعة الخامسة عصرا على الأسر لكى يكون الأكل طازة وساخن".

فيما أضاف طارق عبد الله أبو خيشة المسؤل عن مشروع إفطار صائم: "نعمل على توصيل الوجبات لـ400 أسرة بالقرية، العزب التابعة لها عن طريق الدليفرى المجانى، حيث يقوم أعضاء الفريق بتقسيم أنفسهم إلى مجموعات للتوزيع على مستوى القرية بأكملها وتوصيل الوجبات إلى المنازل".

وأوضح أن أعضاء الفريق يقوموا بالتوصيل عن طريق دراجات نارية تابعة لكل عضو فى الفريق، حيث يقوم كل إثنين من الفريق باستقلال الدراجة وتخصيص منطقة لهم لتوزيع الوجبات على الأسر غير القادرة.

وأكد أن الفريق يشارك فى توصيل المياه لغير القادرين، وتسديد ديون الغارمين بمشاركة التبرعات من أهالى القرية والقرى المجاورة، والجمعيات الكبرى، كما يتم سنويا تنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم، وتقديم جوائز مالية قيمة لما يقرب من 500 مشارك من حفظة القرآن الكريم بالقرية، عن طريق إجراء اختبارات المسابقة عن طريق مشايخ والحافظين لكتاب الله، ويتم رصد الدرجات وتربيب المراكز طبقا للأعلى درجة.



الأرز ضمن الوجبة الساخنة



المشاركين فى إفطار الصائمين



إعداد الوجبات الساخنة



الوجبة الساخنة التى يتم توزيعها على المستحقين