"البحوث الإسلامية" يطلق قوافل التوعية إلى محافظات: القاهرة والإسماعيلية والسادات

كتب لؤى على

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قوافل التوعية الأسبوعية إلى محافظة القاهرة والإسماعيلية، إضافة إلى مدينة السادات بالمنوفية؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف الحملات التوعوية والتواجد المستمر بين الناس.

وقال د.نظير عياد الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية: إن القوافل التي أطلقت اليوم أحد جوانب الخطة التوعوية في شهر رمضان المبارك؛ حيث تستهدف تنفيذ عدة برامج توعوية متنوعة مع الجمهور من خلال مجموعة من المحاور المهمة التي تتناول حسن العلاقة مع النفس، وكيفية استثمار فريضة الصيام في تدريب النفس على الصبر والإخلاص في العمل وإفادة المجتمع، وتدريبها على قيم التضحية والشهامة والتعاون، وإحياء قيم الرحمة والتعاون بين أفراد المجتمع.

أضاف عياد أن القوافل تركز على التوعية بالقيم الإنسانية التي نحتاجها جميعًا في الوقت الحالي، والتي منها: التذكير بمبدأ التكافل الاجتماعي والإحساس بالآخرين، والإعلاء من القيم الإنسانية المشتركة، والدعوة إلى التسامح وصلة الأرحام، وكيفية اغتنام شهر رمضان المبارك، مع التوعية بأهمية إعلاء قيمة الوطن والحفاظ على مقدراته والزود عنها.

من جانبه قال د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، إن برنامج عمل القوافل لا يقتصر على التقاء الناس في المساجد فقط، وإنما يتم تنظيم لقاءات أخرى مباشرة في مراكز الشباب والنوادي؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ من خلال عقد عديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل، مشيرًا إلى أن الأمسيات الدينية التي يتم تنفيذها في هذه البرامج تستهدف التركيز على فقه رمضان وأحكام الصيام المختلفة وآراء الفقهاء في عدد من المسائل الفقهية المرتبطة بهذا الشهر الكريم، والحديث عن فتاوى الصيام وتفنيد الفتاوى الشاذة، والرد عليها مع مراعاة التيسير ورفع الحرج.