10 خطوات لو اتبعتها هتوفر 30% من فاتورة الكهرباء.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقراءه عدد من الخطوات التي تساعد على خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بنسبة تصل إلى 30% ، وفيما يلي نصائح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب قيمة ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرية :

1- التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية المنزلية.

2- التأكد من ازالة الثلج المتراكم من الثلاجة باستمرار لان تراكم الثلج يجعلها تعمل بطاقة اكبر وتستهلك كهرباء اكثر.

3- عدم وضع الطعام الساخن فى الثلاجة يجعلها لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

3- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تستهلك كهرباء أقل.

4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً .

5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25 .

6- لا تعتمد على المجفف الكهربائي واعتمد على أشعة الشمس.

7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

8- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

9- املئ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لان زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.

10- فصل الاجهزه الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي من خلال نزع الفيشة.