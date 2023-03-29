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10 خطوات لو اتبعتها هتوفر 30% من فاتورة الكهرباء.. تعرف عليها

الأربعاء، 29 مارس 2023 06:00 ص
10 خطوات لو اتبعتها هتوفر 30% من فاتورة الكهرباء.. تعرف عليها عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه عدد من الخطوات التي تساعد على خفض  قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بنسبة تصل إلى 30% ، وفيما يلي نصائح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب قيمة ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرية :
 
1- التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية المنزلية.
 
2- التأكد من ازالة الثلج المتراكم من الثلاجة باستمرار  لان تراكم الثلج يجعلها  تعمل بطاقة اكبر وتستهلك كهرباء اكثر.
 
3-  عدم وضع الطعام الساخن فى الثلاجة يجعلها لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.
 
3- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا  تستهلك كهرباء أقل.
 
4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً .
5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25 .
 
6- لا تعتمد على المجفف الكهربائي واعتمد على  أشعة الشمس.
 
7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.
 
8- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.
 
9- املئ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لان زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.
 
10- فصل الاجهزه الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي من خلال نزع الفيشة.
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد استهلاك الكهرباء

أيمن حمزة

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