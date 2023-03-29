وكيل صحة الإسماعيلية يُشارك فى التدريب العملى "للإنعاش القلبى الرئوى"

كتب - السيد فلاح

شارك الدكتور على حطب، وكيل وزاره الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بالتدريب العملى للمتدربين، وذلك في حرص وزارة الصحة على الإستثمار فى العنصر البشرى بتطوير مهارات الفِرق الطبية لخلق كوادر جديدة متميزة بأقسام الإستقبال والطوارئ بهدف رفع جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات.

وذلك فى إطار إهتمام وزارة الصحة والسكان بتطوير المنظومة الصحية وإستكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التى تنظمها إدارة التدريب بمديرية الصحة بالإسماعيلية ضمن الخطة التدريبية المدعمة من التنظيم والادارة لرفع كفاءة الاطقم الطبيه التابعة لمديرية الصحة بمختلف تخصصاتها لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية.

وشَرح الدكتور علي حطب، للمتدربين عملياً "الإنعاش القلبى الرئوى وفرز حالات الحوادث " بالطوارئ وكيفية التشخيص والتعامل الصحيح مع مجرى الهواء للمرضى والمصابين بطريقة سليمة، وتركيب الممرات الهوائية وضرورة التصرف بحرفيه وكفاءه وسرعة إنعاش المريض فى حال تعرضة لضيق تنفس او اختناق سواء كان طفل او من البالغين للحفاظ على النفس البشرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، ان التدريب شمل عدد 17 متدرب من مختلف التخصصات الطبية بالمنشآت التابعة لمديرية الصحة قام خلالها كل متدرب بالتدريب على اساسيات الاسعافات الأولية وأداء خطوات الانعاش القلبى الرئوى والفرق بين الأطفال والبالغين وفى ختام الدوره تم تسليم المتدربين شهادات باجتيازها، وأََشرفت على الدورة الدكتورة هند كمال مجلع، مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة بالإسماعيلية.