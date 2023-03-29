وكيل تعليم بنى سويف يحيل إدارة مدرسة للتحقيق ويكرم مدير أخرى.. تفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

زار محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف مدارس الشهيد خالد مصطفى محمد الابتدائية بنات، والسلطاني الإعدادية المشتركة، وبني قاسم الابتدائية بنات، والشهيد عمرو فتحي عبد الغني بنين بإدارة تعليم ببا.

وتضمنت الزيارة تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة والتقى وكيل الوزارة عددا من الطلاب وأجرى معهم حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية واستعدادات الطلاب لامتحان شهر مارس، ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة

وخلال زيارته لمدرسة الشهيد خالد مصطفى محمد الابتدائية بنات قرر وكيل الوزارة إحالة إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للتراخي وعدم المتابعة الجادة للمدرسة ، مشدداً على استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة، والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية مؤكداً أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية

وفي نفس السياق ، كرم وكيل الوزارة مدير مدرسة السلطاني الاعدادية المشتركة ومعلمي التربية الرياضية وذلك لإنضباط العملية التعليمية والتزام الإشراف اليومي وانضباط المعلمين داخل الفصول ، معرباً عن تقديره ودعمه لإدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس على انتظام العمل والجهد المبذول والعمل على تحسين مستوى الطلاب العلمي وتنفيذ الأنشطة المختلفة ، لافتاً إلى أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب نشجع ونكرم المتميزين والمجيدين وعقاب المقصرين لتحقيق الانضباط والنهوض بالعملية التعليمية