اليوم السابع
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تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ..

وزير القوى العاملة يباشر عمله من مقر العاصمة الإدارية ..ويتابع "الانتقال التدريجى".. صور

الأربعاء، 29 مارس 2023 06:08 م
وزير القوى العاملة يباشر عمله من مقر العاصمة الإدارية ..ويتابع "الانتقال التدريجى".. صور وزير القوى العاملة من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
كتبت آية دعبس

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باشر وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأربعاء ،مهام عمله ،مع فريق العمل الفني بالوزارة، من داخل المقر الجديد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد "الوزير" "المبني"، وتابع انتظام سير العمل واستكمال إجراءات التسكين التدريجي للعاملين بالوزارة داخل "المقر ".. يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية نحو الانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية..وأشاد الوزير بالتجهيزات داخل المقر ،وقال انها تتمتع بأفضل التقنيات، وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، بما يساهم في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وعاجل.

 

واستمع" الوزير "في جولته داخل "المبني" لشرح تفصيلي من منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،رئيس اللجنة المختصة بمتابعة إجراءات الإنتقال للعاصمة،كما تفقد مكاتب الموظفين،ورؤساء الإدارات المركزية،وقاعات الإجتماعات،ومدخل العاملين الذي يعمل بالكروت الذكية،والمربوط الكترونيا بإدارات الموارد البشرية و الحسابات.

 

وشهدت جولة الوزير في المبني مناقشات مع أعضاء اللجنة المختصة بمتابعة إجراءات الانتقال ،للوقوف على اخر الموقف الحالي بشأن الاستعدادات الجارية للانتقال الكامل، ومدى جاهزية "الوزارة" لذلك، فضلا عن البدء في تحديد أماكن الموظفين، وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، موجهاً بأهمية الاستمرار في تدريب العاملين وتأهيلهم للانتهاء من عملية التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة الكترونياً للمواطنين

 

وجدير بالذكر أن مبنى الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يتكون من ٧طوابق تضم 271 مكتب.

الوزير أمام مقر الوزارة
الوزير أمام مقر الوزارة

 

جانب من مباشرة وزير القوى العاملة لعمله
جانب من مباشرة وزير القوى العاملة لعمله

 

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

 

وزير القوى العاملة يباشر عمله
وزير القوى العاملة يباشر عمله

 

 


القوى العاملة

العاصمة الإدارية

وزير القوى العاملة

التحول الرقمي



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