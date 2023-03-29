وزير الأمن القومى الإسرائيلى ردا على بايدن: إسرائيل ليست نجمة أخرى فى علم أمريكا

وكالات

ردت الحكومة الإسرائيلية على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي طالب فيها بالتخلي عن التعديلات القضائية، وعدّتها تدخلا في شؤونها الداخلية.

وحسب موقع بى بى سى وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير انتقادا شديد اللهجة للرئيس بايدن وإدارته، وقال إن عليهم "أن يفهموا أن إسرائيل دولة مستقلة، وليست نجمة أخرى في علم الولايات المتحدة"، على حد قوله.

وجدد بن غفير تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها "إن إسرائيل دولة ذات سيادة، ولا تتخذ قراراتها بناء على الضغوط من الخارج".

في المقابل، قال زعيم المعسكر الرسمي ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس إن أي مساس بالعلاقات مع الولايات المتحدة "التي تعتبر أفضل أصدقاء إسرائيل وأهم حليف لها يعد هجوما إستراتيجيا".

وأضاف جانتس -في تغريدة له- أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن التغييرات القضائية تعد إنذارا عاجلا لحكومة إسرائيل، داعيا نتنياهو إلى التصرف بمسؤولية أمنية وسياسية.

كما طالب جانتس رئيس الوزراء بالإعلان عن إبقاء وزير الدفاع المقال يوآف غالانت في منصبه، وسحب الصلاحيات الأمنية من وزير المالية، وعدم السماح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتصرف وفق سلوكات غير مضبوطة، حسب وصفه.

وكان الرئيس الأمريكي قد دعا نتنياهو أمس الثلاثاء إلى التخلي عن التعديلات القضائية، وقال بايدن خلال رده على أسئلة للصحفيين "أتمنى أن ينفض يديه عنه"، في إشارة إلى قانون التعديلات الذي يعتزم الائتلاف الحاكم في إسرائيل تنفيذه.