وأفادت السفارة الروسية فى بيان نقلته وكالة تاس الروسية اليوم الأربعاء، بأن "تواصل الولايات المتحدة إظهار التجاهل التام لقواعد القانون الدولي لصالح مصالحها الجيوسياسية.. إن الاتهامات الفاضحة التى لا أساس لها من الصحة بالعدوان المزعوم والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات ليست أكثر من عنصر من عناصر الحملة المعادية للروس التي تنظمها واشنطن كجزء من الحرب المختلطة التي شنت ضدنا".

وقال البيان "واشنطن تلتزم الصمت بشأن دورها فى التحريض على الصراع الأوكراني، وهي تواصل دعم نظام زيلينسكي من خلال الإمداد اللامتناهي بالأسلحة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت للصحفيين يوم أمس الثلاثاء، إن واشنطن تؤيد فكرة إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن جريمة العدوان ضد أوكرانيا.