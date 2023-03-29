مطار مرسى علم الدولى يستقبل 9 رحلات طيران من دول ألمانيا والتشيك وايطاليا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الأربعاء، 9 رحلات طيران دولية اوربية مختلفة، تقل علي متنها قرابة 1500 راكب من جنسيات مختلفة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لأرض المهبط حتى الفنادق المختلفة.

وتبين من جداول التشغيل اليوم الاربعاء ، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 9 رحلات طيران من 119 رحلة تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل، حيث يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والأمنية لهم عند دخولهم ونقلهم للفنادق

كما وضحت جداول التشغيل، أن اليوم تصل 5 رحلات من المطارات الألمانية، ورحلتين من العاصمة التشيكية براج، وأخرى من سويسرا ومثلها من إيطاليا.

يذكر أن مدينة مرسى علم تتميز بطبيعة خلابة وشواطئ رملية وشعاب مرجانية نادرة، وأعداد كبيرة من الكائنات البحرية النادرة، وكذلك الدوجونج المسمى بعروس البحر والسلاحف المختلفة.



