مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 فى حادث تصادم مروع بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 12 آخرين بإصابات خطيرة ومتوسطة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص، بطريق "الزقازيق- بلبيس" أمام مزلقان قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية، وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.