مصرع شخص وإصابة 4 فى حادث بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 4 آخرين إصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى، بطريق جنيفة أعلى الطريق الإقليمى نطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.