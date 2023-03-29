مصرع شخص وإصابة 4 فى حادث بالشرقية

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 4 آخرين إصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى، بطريق جنيفة أعلى الطريق الإقليمى نطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة سوزوكى، طريق جنيفة أعلى الطريق الإقليمى، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.
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