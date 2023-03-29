مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل مستشفى بلطيم النموذجي بمحافظة كفر الشيخ، عاملا، يبلغ من العمر 23 عاما، جثة هامدة، وذلك عقب هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب بسبب الصعق الكهربائي، ليؤكد أطباء المستشفى وفاته ويجري نقله إلى مشرحة مستشفى بلطيم النموذجي.



وصعق الشاب بالتيار الكهربائي، عندما أبلغت نقطة شرطة مستشفى بلطيم النموذجي بمحافظة كفر الشيخ، مركز شرطة البرلس بوصول شاب لاستقبال المستشفى متوفى، نتيجة الصعق الكهربائي، لينتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة البرلس للمستشفى للوقوف على ملابسات الحادث.



وبفحص ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البرلس للبلاغ، تبين أن الشاب المتوفى يدعى “ أ. م. ا. ن” 23 عاما، عامل، ومقيم بقرية ير بحري التابعة لمركز البرلس، وبسؤال والده عن سبب وكيفية وفاة نجله، أقر بأنه أثناء قيام نجله بالعمل بأرضهم الزراعية بناحية قرية 68 التابعة لمركز الحامول، ومحاولته توصيل ماكينة الري بالكهرباء، صعقه التيار الكهربائي، ولا يتهم أي أحد بالتسبب في وفاته نجله، ولا يشتبه في أن الوفاة بها شبهة جنائية.



وبانتداب مفتش الصحة بمركز شرطة البرلس، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على العامل المتوفى، أكد أن هناك هبوطًا حادًا في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب بسبب تعرضه لصعق كهربائي، ليتحرر بذلك محضر حمل رقم 1205 لسنة 2023 إداري مركز شرطة الحامول.