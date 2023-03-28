كما اعتدت قوات الاحتلال بشكل وحشي على الشاب المقدسي محمد برقان، عند "باب المجلس" بعد خروجه من صلاة الفجر بالمسجد الأقصى.

على صعيد آخر ، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم ، إخطارًا بهدم مسجد في "بادية يطا" النائية والمهددة بالتهجير جنوب محافظة الخليل، بجنوب الضفة الغربية.

وقال مُنسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن قوات الاحتلال سلمت المواطنين في تجمع "خشم الدرج" إخطارًا يقضي بهدم مسجد بلال بن رباح، وأمهلتهم أسبوعًا للاعتراض.

ويخدم المسجد البالغ مساحته 150 مترًا مربعًا، عددًا من التجمعات السكانية في بادية ومسافر يطا.