محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات ويعلن عن رحلات عمرة لهن

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأمهات المثاليات العشرة على مستوى المحافظة، منهم الأم المثالية على مستوى الجمهورية، وتم منحهن شهادات تقدير، ومبالغ مالية، إضافة إلى رحلة عمرة للأمهات المثاليات العشرة.

وذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، واللواء سعيد عماره، عضو مجلس النواب، وأشرف عبدالونيس، عضو مجلس الشورى، والمهندس باسم حجازى، عضو مجلس النواب، والدكتورة منى عبدالعاطى، عضو مجلس النواب، والدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكر للمحافظة، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن رحلات عمرة للأمهات العشرة، مؤكداً اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات، اللاتى ضربن أروع الأمثلة فى التضحية والكفاح، وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تُساهم فى بناء وتنمية الوطن.

وأعرب المحافظ عن سعادته لتواجده وسط الأمهات المثاليات بالمحافظة، مثمنًا تضحياتهن وجهودهن فى تنشئة أفراد قادرين على خدمة الوطن، متمنيًا للجميع حياة أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة، مقدمًا التحية والتقدير لكل أم مصرية ولكل أم كفراوية فى عيدها.