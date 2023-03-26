"الداودي" يكرم أمهات قنا المثاليات في احتفالية بديوان عام المحافظة.. صور

قنا صابر سعيد

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أمهات قنا المثاليات الفائزات في مسابقة الأم المثالية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، في احتفالية بديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات "عيد الأم"، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور أحمد كمال نصاري ، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير منطقة الأزهر الشريف، و القمص انطونيوس حلمي، ممثل الكنيسة، الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، و المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أشرف كمال، مدير فرع التأمين الصحي بقنا، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطري، ومحمود حمدان، مدير المديرية المالية.

وقدم محافظ قنا، التهنئة لأمهات قنا بمناسبة عيد الأم، لافتاً إلى الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع سواء على مستوى العمل في كافة القطاعات والمجالات أو تربية النشء الذين هم عماد الوطن ومستقبله، موضحاً أن الدولة مهتمة بتمكين المرأة المصرية والاستفادة من مشاركتها الفعالة في كافة المجالات مقدما التحية والاعزاز والتقدير لكل الأمهات التي تضحي بوقتها وجهدها وراحتها في سبيل تربية أطفالها وخاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها للحصول على لقب الام المثالية، مشيرًا أن المرأة المصرية أثبتت جيلا بعد جيل ، أنها شريك أساسي في تحقيق الاستقرار والتنمية.

وأضاف الداودي، أن المرأة المصرية تُوجت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتاج العزة والكرامة، لذا فإن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً بالأم ودورها وتضحياتها ، فالأم لها دور كبير في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل، وسيستمر كفاحها يضيء الطريق أمامنا.

وأعرب محافظ قنا، عن شكره وتقديره لقصص كفاح وتضحيات الأمهات المكرمات، مثمناَ دورهم البارز في تقدم وحماية المجتمع، وتنشئة ورعاية أفراده.

شهد الإحتفال تكريم مريم شاوول جاورجيوس، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية " تمكين اقتصادي " ، وحمديه عبداللاه عطية من مركز نقادة، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، وقدرية عبدالحميد محمد من مركز أبوتشت، الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة، نادية محمد عمر من مركز قنا الأم المثالية الثالثة على مستوى المحافظة، أمينة محروس محمد الأم المثالية لديها أبناء ذوي احتياجات خاصة، رضا عطيتو محمد اسماعيل الأم المثالية " الأم البديلة "، كما تم تكريم الأمهات المثاليات العاملات بمديرية التضامن الاجتماعي حيث حصلت فاطمة محمد سليم على لقب الأم المثالية الأولى، وكوثر حسين محمد الأم المثالية الثانية، حنان شفيق أديب الأم المثالية الثالثة .