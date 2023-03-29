محافظ الغربية يتفقد أعمال إنشاء مستشفى الأورام الجديد.. صور

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، صباح اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، حيث تفقد استمرار أعمال الحفر والتمهيد لوضع طبقة الأساسات الخاصة بالمستشفى والمقامة على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، والتي من المقرر أن تضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام.

وخلال الجولة وجه محافظ الغربية الشكر للعمال والمهندسين المتواجدين في موقع العمل خلال نهار رمضان، مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الانتهاء طبقا للجدول الزمني ودخول المستشفى للخدمة وتقديم خدمات طبية أفضل لمواطني الغربية.

وفي سياق آخر، تابع المحافظ أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات داخل مركز ومدينة قطور، وذلك من خلال جولة شملت تفقد عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة قطور إلى جانب تفقد أعمال النظافة بقرية دماط، وذلك بحضور الدكتور ياسر العوضي رئيس مركز ومدينة قطور.

وخلال الجولة في قطور وجه المحافظ رئيس المدينة بسرعة صيانة صناديق القمامة إلى جانب تكثيف العمالة في ورديات النظافة الصباحية، كما وجه بتنفيذ حملة نظافة وتجميل مكبرة على جانبي السكة الحديد وزراعة أشجار جديدة وتقليم الأشجار الموجودة.