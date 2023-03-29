"تضامن الغربية": تنظيم قافلة طبية ومعرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا

الغربية محمد طارق

قال أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية ، إن مديرية التضامن بالاشتراك مع جمعية الأورمان، نظمت قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبى على 97 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون، وقريه بلشاى مركز كفر الزيات، وقريه كفر سبطاس مركز طنطا، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا.

كما تم تنظيم معرضاً لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم 150 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقريتي الشعبية والجمهورية مركز المحلة فى محافظه الغربية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وثمن "عبد المتجلى" الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن القافلة الطبية تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان أن المستفيد من أى خدمة مقدمة سواء الجانب الطبي أو معارض الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته، حيث يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في جميع مراكز المحافظة.