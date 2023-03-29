محافظ الشرقية يتفقد مصابى حادث تصادم بلبيس ويوجه بتقديم الرعاية الكاملة لهم

الشرقية- إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة لمستشفى بلبيس المركزى للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابى حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسيارتين نصف نقل ونقل أمام قرية أولاد سيف بمركز بلبيس، أسفر عن وفاه 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وأكد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين وعدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

واطمأن المحافظ على المصابين، واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم، وتبين إصابتهم بنزيف بالصدر واشتباه بكسر بالضلوع ونزيف بالمخ وجروح متفرقة ما بين سحجات وكدمات بالجسم وجميعهم تحت الملاحظة الطبية، وجار تقديم العلاج اللازم لهم.

كما التقى محافظ الشرقية بأسر المصابين واستفسر منهم عن مستوى الخدمة العلاجية المقدمة لهم، ليصدر توجيهاته لإدارة المستشفى بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم طوال مدة إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج وعودتهم إلى منازلهم بسلام.

وقدم محافظ الشرقية خالص التعازى والمواساة لأسر ضحايا الحادث، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

رافق المحافظ مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم بين 3 سيارات نقل بينهم سيارة نقل ثقيل، بطريق " الزقازيق- بلبيس" أمام مزلقان قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس، مما أسفر عن مصرع 7 وهم كل من " أحمد ص ع" و" أحمد م ع" و" أحمد غ ز" مقيمين عرب صبيح مركز بلبيس و" صلاح ع ح" مقيم كفر اباظة، و" أحمد ال " و" محمد ز" مقيم سندنهور، و" إبراهيم ا ا" مقيم سندنهور.

فيما أصيب 10 آخرين بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى بلبيس، لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم للمصابين والتحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتم تحويل 4 حالات إلى قسم الأوعية الدموية بمستشفى الزقازيق الجامعى، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، فيما وصول مدير أمن الشرقية، إلى موقوع الحادث للوقوف على أسبابه وأمر بسرعة إنهاء تصاريح الدفن للموتى.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على سائقى السيارات الثلاثة والسيارات، وجارى إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.