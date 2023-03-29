التحفظ على سائقى السيارات النقل فى حادث مصرع 7 وإصابة 10 بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على سائقى سيارات النقل الثلاث، فى واقعة حادث طريق " الزقازيق- بلبيس" أمام قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس، والذى أسفر عن وفاة 7 أشخاص و10 مصابين بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات بأنحاء الجسد، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطار يفيد بورود حادث تصادم بين 3 سيارات نقل بينهم سيارة نقل ثقيل، بطريق " الزقازيق- بلبيس" أمام مزلقان قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس، مما أسفر عن مصرع 7 وهم كل من " أحمد ص ع" و" أحمد م ع" و" أحمد غ ز" مقيمين عرب صبيح مركز بلبيس و" صلاح ع ح" مقيم كفر اباظة، و" أحمد ال " و" محمد ز" مقيم سندنهور، و" إبراهيم ا ا" مقيم سندنهور.

فيما أصيب 10 آخرين بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى بلبيس، لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم للمصابين والتحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتم تحويل 4 حالات إلى قسم الأوعية الدموية بمستشفى الزقازيق الجامعى، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، فيما وصول مدير أمن الشرقية، إلى موقوع الحادث للوقوف على أسبابه وأمر بسرعة إنهاء تصاريح الدفن للموتى.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على سائقى السيارات الثلاثة والسيارات، وجارى إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.