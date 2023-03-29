محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بمرور 1083عامًا على إنشاء الجامع الأزهر

الدقهليه شريف الديب

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الأربعاء الاحتفال بالذكرى السنوية على إنشاء الجامع الأزهر الشريف، ومرور 1083عامًا على إنشائه من داخل قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، والذي نظمه قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ونيافة الانبا صليب اسقف ميت غمر وتوابعها والنائب البابوي لابراشية المنصوره ، والعميد أحمد السويدي ، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات ، وومثلي جامعة الأزهر.

وقال المحافظ: "باسم أبناء الدقهلية ابعث برسالة شكر وتقدير الي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي دعمه الكامل لكافة الفاعليات والاحتفالات الدينية والوطنيه التي تشهدها الدولة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع"

كما قال " مختار " أتوجه بخالص شكري وتقديري لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف علي كل ما يقدمه ويبذله من دعم للأزهر الشريف جامعا وجامعة ، ونشر قيم التسامح ومكارم الاخلاق بين الأمم والشعوب وتعليم الناس المحبة والوطنية .

وأشار "المحافظ" إلى أن الأزهر الشريف هو جزء من الحضارة الإسلامية والعربية علي مر التاريخ منذ فجر الاسلام وأحد اعمدتها ، فالأزهر أصبح رمزا للإسلام والوطنية والعروبة .

وفي نهاية الاحتفال قدم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية درع الأزهر الشريف للمحافظ أيمن مختار على دعمه المستمر لقطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية ، كما قدم درع الأزهر إلى نيافة الانبا صليب لتشريفه وحضوره هذا الاحتفال، وتم تكريم عدد من طلاب الأزهر ومعلمي الأزهر الشريف الفائزين في مسابقة الأزهر السنويه .





