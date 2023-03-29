محافظ الدقهلية يحيل 84 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 84 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية، التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المنصورة ودكرنس وشربين ومنية النصر والمنزلة ونبروه وطلخا وبلقاس وتمي الامديد واجا وميت غمر، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 1محضر تجميع دقيق بكمية قدرها 14 شيكارة و11 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و29 محضر نقص وزن و28 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و10محضرعدم وجود شهادة، و1 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تموين اسماك) و1 عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية و1 محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 2707 جنيه و1 محضر غش تجاري وقد تم التحفظ على 165 كجم لحوم واسماك مجمدة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت اعمال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء باشراف ومتابعة السادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء ففي مركز ومدينة بلقاس تم تنفيذ اعمال اللجنة باشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة المنصورة باشراف ومتابعة اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينةبلقاس باشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة اجا باشراف ومتابعة حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة ، وبمركز ومدينة تمي الامديد باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة.

وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.