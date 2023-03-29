محافظ الجيزة: للأزهر دوره البارز فى الحفاظ على الهوية واللغة العربية

كتبت – مرام محمد

شارك اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في احتفالية اليوم السنوي للجامع الأزهر، التي تم تنظيمها بقاعة سيد درويش بشارع خاتم المرسلين بالعمرانية بمناسبة مرور 1083 عام على تأسيسه، وتقام في السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام.

وخلال كلمته ثمن اللواء أحمد راشد، دور الأزهر الشريف في العديد من المواقف التى كان للأزهر فيها دور الراعى الأمين على رعيته والتى ذكر منها على سبيل المثال: دور الجامع الأزهر فى حفظ الأمة من الانهيار فى مواجهة الحملات الصليبية، ودوره فى جمع شتات الأمة عند مواجهة التتار مما ساعد على إيقاف تقدمهم ومنع دخولهم لمصر، إلى جانب دور الأزهر فى مواجهة الاحتلال والحصول على استقلالنا فيما بعد، وآخرها موقفه من الثورة المصرية عام 2013 ودعمه للشعب والجيش المصرى فى حربه ضد الإرهاب ليحافظ إلى جانب مختلف أجهزة الدولة على هوية الشعب المصرى السمحة ووحدة صفه.

كما أكد محافظ الجيزة خلال كلمته أن الأزهر الشريف الدرع الواقي للعلاقة التي تربط المصريين مسلمين ومسيحيين والتي تنبع من الفهم الصحيح للدين و تعد تجسيداً حقيقياً للوحدة والإخاء وأن هذه الأخوة ستظل دائماً الرباط المتين الذي يشتد به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات.

وأشار إلى أن الإسلام هو دين الرحمة والمسيحية هي دين المحبة وهما يتعاونان ويتعانقان من أجل عالم يسوده التسامح والسلام فقد اتسمت العلاقة بين مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية على مدار التاريخ بالتوافق والقوة وضرب تأصل العلاقات بجذوره منذ ثورة 1919 حينما قاد الشيخ محمد عبد اللطيف دراز مسيرة للأزهر الشريف وخطب وقتها من الكنيسة القبطية فى خطوة دلت على تجذر العلاقات بين المؤسستين الإسلامية والمسيحية، لافتا أن العلاقات لم تشهد يومًا أي تغير على مر الأزمنة ففي الوقت الذى كان يتعرض فيه الأزهر لبعض الأزمات كانت الكنيسة تقف مدافعة عنه والعكس صحيح.

كما أشار محافظ الجيزة خلال كلمته أن للأزهر الشريف دوره البارز فى الحفاظ على الهوية واللغة بالدول الإسلامية والعربية بعد استقلالها حينما أرسل البعثات من المدرسين والفقهاء لإعادة هيكلة الانظمة التعليمية والدينية بتلك الدول، مشيراً إلى أن ذلك يأتى نتيجة الثقة التى ذرعها الأزهر ورجاله من العلماء والمشايخ على مر العصور فى دوره وتأثيره الداعم للوسطية والرافض للتخريب أو التدمير.

وبعث محافظ الجيزة خلال الحفل تحية إجلال وتقدير في يوم الأزهر الشريف للعلماء والشيوخ الأجلاء وقيادات الأزهر على مر العصور، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، داعيآ الله أن يحفظ مصر ويوفق الأزهر الشريف بما يحويه من علماء ومشايخ أجلاء ومشايخنا فى دورهم الحيوى للدفاع عن مقدرات شعبنا الكريم ودعم جهود الدولة لحفظ الهوية الوسطية وحماية عقول شبابنا ومحاربة أهل الشر وأفكارهم الهدامة.

شهدت فعاليات الاحتفالية عددا من الفقرات بدات بتلاوة للقران الكريم وكلمه مسجلة لفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر وعدداً من الفقرات الدينية عن دور الأزهر ودعم المرأة ومناهجه في تعليم ابنائه من المصريين والوافدين وفي الدعوه ولجان المصالحات كما تم تكريم عددا من حفظه القران الكريم.

حضر الحفل الديني، إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وعدد من أعضاء مجلس النواب والدكتورة فاطمة الأحمر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية والدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والدكتور سمير ابو الخير وكيل الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية والدكتور أحمد علم النادي مدير عام منطقة وعظ الجيزة الأزهرية والانباء ثيؤدسيوس أسقف الجيزة والقس بشير انور راعي الكنيسة الإنجيلية بالجيزة والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف والمهندس أسعد منادي، مدير مديرية الزراعة والدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل والدكتور عبده ابراهيم عميد كلية اللغة العربية الأسبق ولفيف من الأئمة والوعاظ.



محافظ الجيزة يشارك في احتفالية اليوم السنوي للجامع الأزهر بمناسبة مرور 1083 سنه علي تأسيسه



محافظ الجيزة يشارك في احتفالية اليوم السنوي للجامع الأزهر في العمرانية