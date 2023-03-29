عندك أرق؟ اعرف فوائد الفستق فى تحسين جودة النوم

كتبت ميرفت رشاد

أصبحت مشاكل النوم شائعة في العصر الحديث بسبب خيارات نمط الحياة غير الصحية، وتناول عشاء ثقيل وعدم وجود جدول زمني مناسب للنوم يؤثر على نوعية النوم، ومع ذلك، فإن نقص بعض العناصر الغذائية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل في النوم، تشير بعض الأدلة إلى أن تناول كميات غير كافية من العناصر الغذائية ، مثل الفيتامينات A و C و D و E و K والكالسيوم والمغنيسيوم، مرتبط بمشاكل النوم، تعتبر الأطعمة مثل المكسرات والبذور والفواكه والخضراوات مخزنًا للفيتامينات وبعضها فعال جدًا في إصلاح مشاكل النوم، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

في بعض الحالات ، يمكن أن تؤدي الجرعات الزائدة من الفيتامينات أيضًا إلى الأرق، تعتبر الأطعمة مثل المكسرات والبذور والفواكه والخضراوات مخزنًا للفيتامينات وبعضها فعال جدًا في إصلاح مشاكل النوم، على سبيل المثال، يُعرف الفستق بأنه أفضل أنواع المكسرات لمشاكل النوم وفقًا للأيورفيدا " الطب البديل"، لأنه يحتوي على أعلى كمية من الميلاتونين التي يمكن أن تساعد الشخص على النوم بشكل أفضل ولمدة أطول، يساعد على إمداد الجسم بالمغنيسيوم وفيتامين ب 6 مما يساعد على النوم المريح.

تناول حفنة من الفستق قبل النوم

من بين جميع المكسرات ، يحتوي الفستق على أعلى كمية من الميلاتونين وهذا هو السبب في أنها الأفضل للنوم السليم، يساعدنا الميلاتونين على النوم لفترة أطول والنوم بشكل أسرع، كما أنه يحسن نوعية نومنا وهو أمر إلزامي للشفاء الجسدي والعقلي، اضطرابات الصحة والمناعة الذاتية ، كما أن تناول الفستق يزود أجسامنا بالمغنيسيوم وفيتامين B6 لا يساعد المغنيسيوم فقط على النوم ، ولكنه يلعب دورًا في مساعدتك على الحصول على نوم عميق ومريح أيضًا. دور مهم في تخليق GABA ، التربتوفان ، والسيروتونين ، وكلها تؤثر على النوم، التربتوفان هو حمض أميني يلعب دورًا في إنتاج السيروتونين ، "الهرمون السعيد" الذي يساعد على استقرار الحالة المزاجية .

أفضل وقت لتناول الفستق من أجل نوم عميق

إذن أولئك الذين يكافحون من أجل الحصول على نوم عميق - يقترح تناول حفنة من الفستق قبل ساعة من موعد النوم بدلاً من تناول أقراص المغنيسيوم والميلاتونين.