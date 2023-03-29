طلاب من أجل مصر بجامعة الوادى الجديد تنفذ مسيرة دراجات تحت شعار "صحتنا تهمنا"

دشن أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الوادي الجديد ، دعوة عامة لأهالى المحافظة، وللشباب خاصة بأهمية ممارسة الرياضة الصحيحة، وخاصة رياضة الدراجات الهوائية خلال شهر رمضان، والتى انطلقت فعالياتها أمس الثلاثاء بعد الانتهاء من الموافقات وإخطار الجهات المعنية، حيث جرى تنفيذ مسيرة الدراجات من أمام كليتى التربية الرياضية والآداب، مروراً بشوارع مدينة الخارجة الرئيسية تحت شعار (صحتنا تهمنا) تحت إشراف الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والمشرف العام على الأسرة.

ولاقت المبادرة تشجيع من المواطنين على طول المسيرة التى طافت شوارع مدينة الخارجة حتى مقر الإدارة العامة للجامعة بطريق الداخلة، بمتابعة الدكتور محمد عبد العظيم محمد المنسق المساعد للأسرة.

وفى سياق متصل، عقدت كلية العلوم بالجامعة ندوة تحت عنوان "سياسة الملكية الفكرية" بمقر الكلية بالكيلو 10 بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا حسانين عميد كلية العلوم، والدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب البكالريوس والدراسات العليا بالجامعة، ضمن خطة العمل التنفيذية المقترحة للمشروعات والأنشطة والفاعليات المتعلقة بالملكية الفكرية بالجامعة.

وحاضر فى الندوة الدكتورة سامية مكرم إبراهيم مصطفى أستاذ الكيمياء الفيزيائية المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم وأمين لجنة اخلاقيات البحث العلمي بجامعة الوادي الجديد ، حيث كان الهدف منها هو توعية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و طلاب البكالوريوس والدراسات العليا بأهمية الملكية الفكرية وأنواعها المختلفة والتوعية بحقوق الملكية الفكرية وجهود الدولة المصرية لحماية الملكية الفكرية والبحث العلمى.