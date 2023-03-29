ضبط 13 طنا و60 ألف عبوة مواد غذائية فاسدة فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، من ضبط 13 طنا و60 ألف عبوة مواد غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعهم للجمهور.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق.

وتم ضبط 6 أطنان مياه غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، 4 أطنان عسل اسود غير صالح للاستهلاك الآدمى، وضبط 3 أطنان خل مغشوش

كما تم ضبط 1380 زجاجة زيت زيتون مغشوش، و58 ألفا و620 عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود لون غير مصرح به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية، لمواجهة أساليب الغش التجارى ضمت الحملة محمد الخولى، ناصر العفيفى، محمد فضل، محمود برغوث، مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد فوزى، أحمد فاروق، تامر الأشعل، مفتشى الرقابة التجارية بالمديرية، وذلك لمتابعة حالة الأسواق بدائرة بندر طنطا.





وأسفرت الحملة عن ضبط 10 آلاف و119 صاروخ متفجر وشماريخ شديدة الانفجار والخطورة على الأمن العام وممنوع تداولها قانونا، وضبط 3221 قطعة حلوى أطفال منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون على العبوات داخل شقة تقوم بتعبئة حلوى أطفال مجهولة المصدر بدون بيانات تفيد الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح بتلك المخالفات، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.