اليوم السابع
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ضبط 13 ألف قطعة ألعاب نارية و5500 عبوة مواد غذائية منيهية الصلاحية في حملة تموينية بالغربية

الأربعاء، 29 مارس 2023 10:52 م
ضبط 13 ألف قطعة ألعاب نارية و5500 عبوة مواد غذائية منيهية الصلاحية في حملة تموينية بالغربية جانب من المضبوطات
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

حملة تموينية من مفتشى ادارة الرقابة التموينية بالمديرية ضمت السعودى عبدالحميد ووليد بدر والسيد أحمد الحواله لتفقد الحالة التموينية بكفرالزيات اسفرت عن ضبط كميات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونه على العبوات، وقدرها 5500 عبوة مواد غذائية منتهيه الصلاحية بداخل محلات بيع الاغذية بكفرالزيات.

وضبط  12900أثنى عشر ألفا وتسعمائه صاروخ، وألعاب نارية بداخل محلات بيع الهدايا بكفرالزيات، والتى تضر بمستخدميها نظرا لخطورتها واحتوائها على ماده البارود.

كما قامت الحملة بتحرير 20 محضر عدم  اعلان عن الاسعار لمحال بيع سلع غذائية بمركز كفرالزيات.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر بالمخالفات واخطرت النيابة العامة التى تولت التحفيقات.


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