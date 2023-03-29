ضبط شخص أطلق الخرطوش على جاره بسبب خلافات الجيرة بعين شمس

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالتعدى على آخر بسلاح نارى بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بأحد المناطق بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول: أحد الأشخاص "مصاب برش خرطوش بالجسم" مقيم بدائرة القسم، وطرف ثان: عاطل مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما حول الجيـــرة، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأول باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة وطلقة لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.