صور وفيديو.. العالم هذا المساء.. غرق بارجة أمريكية في نهر أوهايو تحمل 1.4 ألف طن مواد سامة.. وحمزة يوسف يوثق أول يوم بمقر رئاسة وزراء أسكتلندا.. وملك بريطانيا يصل ألمانيا في زيارة رسمية منذ تولى العرش

غرق بارجة أمريكية في نهر أوهايو تحمل 1.4 ألف طن مواد سامة
وبحسب مانشر قامت السلطات بإغلاق بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة.
وذكر سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي في بيان له: "أغلقت البوابات المائية في لويزفيل بولاية كنتاكي أمام حركة المرور بسبب حالة طوارئ ملاحية".
ولم يتم حتى الآن الكشف عن سبب الحادث، وحسب السلطات فقد تضرر ما مجموعه 10 بوارج سبق أن تم فصلها عن مجموعة زوارق القطر.
⚠️Multiple Emergency Response Units have been Deployed to Address a Submerged Barge Carrying 1,400 Tons of Toxic Methanol in the Ohio River— Paul Kikos 🌐 (@PKikos) March 29, 2023
The government is at war against We The People.
They're trying to poison the water supply and toxify the land.
At what point do these… pic.twitter.com/uSuPLoENcq
ملك بريطانيا يصل ألمانيا في زيارة رسمية لتوطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
وصل ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الألمانية برلين في أول زيارة خارجية له بعد توليه السلطة ملكا للبلاد، في زيارة تستغرق ثلاثه أيام يلتقى فيها بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الألماني أولاف شولتس .
ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لقطات حية من وصول الملك تشارلز بمطار "برلين براندنبرج الدولي"، وكان من المقرر أن يزور الملك البريطاني فرنسا أولا إلا أن التظاهرات المشتعلة بأنحاء البلاد حالت دون ذلك.
وتهدف الزيارة إلى توطيد علاقات بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.
الرئيس الألماني يستقبل الملك تشارلز الثالث. pic.twitter.com/YmJY4jyrlf— الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) March 29, 2023
حمزة يوسف يوثق أول يوم بمقر رئاسة وزراء أسكتلندا
وفى تدوينة أخرى، قال يوسف إنه التقى برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وقال: "لقد أوضحت أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تحترم الرغبات الديمقراطية للشعب الأسكتلندى والبرلمان".
حمزة يوسف مع اسرته
حمزة يوسف يصلي مع اسرته
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