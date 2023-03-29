اليوم السابع
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الأربعاء، 29 مارس 2023 10:21 م
أكرم القصاص
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صور وفيديو.. العالم هذا المساء.. غرق بارجة أمريكية في نهر أوهايو تحمل 1.4 ألف طن مواد سامة.. وحمزة يوسف يوثق أول يوم بمقر رئاسة وزراء أسكتلندا.. وملك بريطانيا يصل ألمانيا في زيارة رسمية منذ تولى العرش

الأربعاء، 29 مارس 2023 10:00 م
صور وفيديو.. العالم هذا المساء.. غرق بارجة أمريكية في نهر أوهايو تحمل 1.4 ألف طن مواد سامة.. وحمزة يوسف يوثق أول يوم بمقر رئاسة وزراء أسكتلندا.. وملك بريطانيا يصل ألمانيا في زيارة رسمية منذ تولى العرش
وكالات

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غرق بارجة أمريكية في نهر أوهايو تحمل 1.4 ألف طن مواد سامة

 
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن السلطات أن بارجة تحمل نحو 1.4 ألف طن من مادة الميثانول السامة تعرضت لغرق جزئي فى أحد السدود على نهر أوهايو بولاية كنتاكي الأمريكية.

وبحسب مانشر قامت السلطات بإغلاق بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة.

وذكر سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي في بيان له: "أغلقت البوابات المائية في لويزفيل بولاية كنتاكي أمام حركة المرور بسبب حالة طوارئ ملاحية".

ولم يتم حتى الآن الكشف عن سبب الحادث، وحسب السلطات فقد تضرر ما مجموعه 10 بوارج سبق أن تم فصلها عن مجموعة زوارق القطر.

ملك بريطانيا يصل ألمانيا في زيارة رسمية لتوطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

وصل ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الألمانية برلين في أول زيارة خارجية له بعد توليه السلطة ملكا للبلاد، في زيارة تستغرق ثلاثه أيام يلتقى فيها بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الألماني أولاف شولتس .

ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لقطات حية من وصول الملك تشارلز بمطار "برلين براندنبرج الدولي"، وكان من المقرر أن يزور الملك البريطاني فرنسا أولا إلا أن التظاهرات المشتعلة بأنحاء البلاد حالت دون ذلك. 


وتهدف الزيارة إلى توطيد علاقات بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

حمزة يوسف يوثق أول يوم بمقر رئاسة وزراء أسكتلندا

وثق رئيس وزراء أسكتلندا الجديد، حمزة يوسف، وهو مسلم من أصل باكستانى، يومه الأول فى المقر الرسمى لرئاسة الوزراء، حيث نشر صورة له وهو يؤم أسرته فى صلاة جماعة بعد الإفطار، هى الأولى في مقر إقامته الرسمي.
 
وقال حمزة، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى: "نقضي ليلتنا الأولى في منزل "بوت" (مقر إقامة رئيس الوزراء الاسكتلندى). إنها لحظة خاصة أؤم فيها عائلتي في الصلاة، كما هو معتاد ، بعد الإفطار".
 

وفى تدوينة أخرى، قال يوسف إنه التقى برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وقال: "لقد أوضحت أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تحترم الرغبات الديمقراطية للشعب الأسكتلندى والبرلمان".

حمزة يوسف مع اسرته
حمزة يوسف مع اسرته
حمزة يوسف يصلي مع اسرته
حمزة يوسف يصلي مع اسرته

 


العالم هذا المساء

الملك تشارلز

ألمانيا

زيارة الملك تشارلز إلى ألمانيا

حمزة يوسف

اسكتلندا

نهر أوهايو



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